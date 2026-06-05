В Хабаровске в июле пройдет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето»

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» состоится в Хабаровске 11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского, сообщили в Министерстве культуры Хабаровского края. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
«АмурФест. Лето» объединит мастеров традиционных русских ремесел, умельцев, сохраняющих культуру малочисленных народов, представителей локальных брендов, а также самозанятых, предлагающих самобытные товары и услуги. К участию приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в установленном порядке.
Приоритет при отборе будет отдаваться продукции, соответствующей летней тематике. Желающие могут заполнить электронную заявку на официальном сайте «АмурФеста» до 19 июня. Участие в фестивале является бесплатным.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.