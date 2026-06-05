Власти Калининграда переименовали остановки у «Вагонки»

В Калининграде изменили названия остановок общественного транспорта рядом с клубом «Вагонка». Соответствующее постановление подписала 27 мая глава горадминистрации Елена Дятлова.
Вместо «ДК Вагонзавода» остановочные пункты теперь называются «Переулок Радищева» (на ул. Радищева — в центр) и «Улица Радищева» (на проспекте Победы — из центра). Постановление вступило в силу со дня его подписания.
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