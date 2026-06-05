Алексей Гордеев принял участие в акции «Единой России» «Коробка храбрости»

Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости», которую проводит партия «Единая Россия». Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах и больницах региона.
По словам Алексея Гордеева, акция объединяет тысячи людей по всей стране ради важной цели — поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания.
«Каждый ребенок, который борется с болезнью, проявляет удивительную силу духа. За дверями процедурных кабинетов происходят маленькие подвиги. Иногда книга, конструктор или набор для творчества становятся не просто подарком, а источником радости, хорошего настроения и веры в лучшее. Для ребенка, проходящего непростое лечение, такой знак внимания может значить очень многое», — отметил Алексей Гордеев.
Он подчеркнул, что акция «Коробка храбрости» ежегодно находит широкий отклик среди жителей страны и дает возможность каждому принять участие в добром и нужном деле.
«Благодарю всех, кто уже поддержал эту инициативу. Надеюсь, что к ней присоединится еще больше людей. Чем больше будет таких коробок, наполненных заботой и добротой, тем больше детских улыбок мы сможем подарить тем, кому они сегодня особенно нужны», — сказал Алексей Гордеев.
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо передать в пункты сбора новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские принадлежности, настольные игры и наборы для творчества в заводской упаковке. В Воронеже «коробка храбрости» установлена в Штабе общественной поддержки «Единой России» (проспект Революции, 35).