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Алексей Гордеев принял участие в акции «Единой России» «Коробка храбрости»

Акция направлена на помощь детям, проходящим длительное лечение и реабилитацию в больницах.

Источник: АиФ Воронеж

Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости», которую проводит партия «Единая Россия». Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах и больницах региона.

По словам Алексея Гордеева, акция объединяет тысячи людей по всей стране ради важной цели — поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания.

«Каждый ребенок, который борется с болезнью, проявляет удивительную силу духа. За дверями процедурных кабинетов происходят маленькие подвиги. Иногда книга, конструктор или набор для творчества становятся не просто подарком, а источником радости, хорошего настроения и веры в лучшее. Для ребенка, проходящего непростое лечение, такой знак внимания может значить очень многое», — отметил Алексей Гордеев.

Он подчеркнул, что акция «Коробка храбрости» ежегодно находит широкий отклик среди жителей страны и дает возможность каждому принять участие в добром и нужном деле.

«Благодарю всех, кто уже поддержал эту инициативу. Надеюсь, что к ней присоединится еще больше людей. Чем больше будет таких коробок, наполненных заботой и добротой, тем больше детских улыбок мы сможем подарить тем, кому они сегодня особенно нужны», — сказал Алексей Гордеев.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо передать в пункты сбора новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские принадлежности, настольные игры и наборы для творчества в заводской упаковке. В Воронеже «коробка храбрости» установлена в Штабе общественной поддержки «Единой России» (проспект Революции, 35).

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