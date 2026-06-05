Предприятиям Якутии расширят поставки высокотехнологичных масел

Соглашение, подписанное на полях Петербургского международного экономического форума между председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым подразумевает не только расширение поставок высокотехнологичных масел для промышленных и транспортных предприятий региона. Речь идет о всемерной технической поддержке промышленного оборудования этого северного региона.
Как отметил председатель правления компании Александр Дюков, ключевую роль в экономике Якутии играет добыча полезных ископаемых. При разработке месторождений в республике применяется технически сложное, зачастую уникальное оборудование, поэтому горнодобывающие предприятия предъявляют особые требования к смазочным материалам. «Компания готова обеспечить поставки современной смазочной продукции предприятиям промышленного сектора республики и предоставить дополнительные сервисы для повышения надежности и стабильности работы оборудования», — добавил он.
Оператором соглашения выступит «Газпромнефть — смазочные материалы». Предприятиям региона предоставят свыше 1000 наименований масел и технических жидкостей, рецептуры которых разрабатываются специалистами научно-исследовательского центра компании с помощью цифрового сервиса на основе искусственного интеллекта. Система анализирует эксплуатационные характеристики оборудования заказчика и предлагает наиболее эффективные комбинации масел и присадок.
При этом речь идет не только о поставках. Вместе с ними инженеры компании будут оказывать промышленным предприятиям Якутии и сервисную поддержку. Выглядит это так: с использованием системы предиктивной диагностики специалисты на основе анализа работающего масла оценивают техническое состояние оборудования и выявляют потенциальные неисправности на ранних стадиях, что снижает затраты на сервисное обслуживание и ремонт.
По словам главы Республики Саха Айсена Николаева, Якутия — один из крупнейших промышленных регионов страны. Здесь действительно работают в сложнейших климатических условиях. А значит, техника не должна подвести ни в коем случае. Как отметил Айсен Николаев, важно, чтобы предприятия Якутии были обеспечены качественными отечественными смазочными материалами, отвечающими современным требованиям надежности и эффективности.
Подписанное соглашение это позволяет. Более того, оно будет способствовать повышению надежности работы производственных объектов и создаст дополнительные условия для дальнейшего развития промышленного потенциала этого сурового промышленного края.