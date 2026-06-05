Предприятиям Якутии расширят поставки высокотехнологичных масел

При этом речь идет не только о поставках. Вместе с ними инженеры компании будут оказывать промышленным предприятиям Якутии и сервисную поддержку. Выглядит это так: с использованием системы предиктивной диагностики специалисты на основе анализа работающего масла оценивают техническое состояние оборудования и выявляют потенциальные неисправности на ранних стадиях, что снижает затраты на сервисное обслуживание и ремонт.