Нижегородцы застряли в пробках на выезд из города

Девятибалльные пробки образовались в Нижнем Новгороде в пятницу, 5 июня, вечером. Дорожной обстановкой делится сервис Яндекс Карты.
Самая напряженная ситуация наблюдается на Мещерском озере. Там машины стоят в сторону Борского моста, который вновь начали ремонтировать, в частности на улицах Сергея Акимова, Бурнаковской, Акимова, Карла Маркса, Мещерском бульваре, Советской улице, Волжской набережной.
Прилегающие улицы тоже стали «красными»: это Сормовское шоссе, Бурнаковский проезд, улица Бурнаковская, Коминтерна, Московское шоссе.
Также красные зоны образовались в центре города, в том числе на улицах Белинского, Ванеева, Максима Горького, Нижневолжской набережной, проспекте Гагарина.
Из-за аварии машины встали на Казанском шоссе в сторону Кстова, а также на улицах Ларина и Новикова-Прибоя и проспекте Ленина.
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