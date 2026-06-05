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Власть Ростовской области возместит 95% затрат на показ игр ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области опубликовало постановление о возмещении телеканалам части затрат на организацию трансляций матчей ФК «Ростов» в рамках чемпионата России по футболу. Субсидия покроет 95% понесенных расходов, финансирование выделят из бюджета донского региона.

Правительство Ростовской области опубликовало постановление о возмещении телеканалам части затрат на организацию трансляций матчей ФК «Ростов» в рамках чемпионата России по футболу. Субсидия покроет 95% понесенных расходов, финансирование выделят из бюджета донского региона.

Для получения поддержки участники отбора должны подать заявление, приложив справку о заработной плате, согласие на обработку персональных данных и документы, подтверждающие фактические затраты. После подведения итогов правительство заключит соглашение с победителем, перечисление субсидии произойдет не позднее десяти рабочих дней.

Среди требований к претендентам: участник отбора не может быть иностранным юридическим лицом, а доля владения офшорными компаниями в его уставном капитале не должна превышать 25%. Кроме того, у организации должна отсутствовать задолженность перед областным бюджетом.