Более 170 роботов задействовано на предприятиях Ростовской области

В производственной деятельности задействовано более 170 различных роботизированных комплексов. Среди предприятий, внедряющих такие технологии, — ООО «КЗ “Ростсельмаш”, ООО “ПК “НЭВЗ”, филиал ООО “Эл 6”, АО “АЭМ-технологии “Атоммаш”, АО “Роствертол”, АО “АОМЗ” и ряд других. Инвестиционные проекты по расширению выпуска станкостроительной продукции, соответствующей параметрам промышленных роботов, реализуют ИП Гореловский и ООО “Иннотех”.