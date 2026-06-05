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Более 170 роботов задействовано на предприятиях Ростовской области

Промышленные предприятия Ростовской области расширяют использование роботизированных процессов для повышения производительности труда. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

Промышленные предприятия Ростовской области расширяют использование роботизированных процессов для повышения производительности труда. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Применение промышленных роботов помогает решать задачи по замещению низкоквалифицированных трудовых ресурсов, снижает нагрузку на бюджет и уменьшает социальную напряженность, отметили в ведомстве.

В производственной деятельности задействовано более 170 различных роботизированных комплексов. Среди предприятий, внедряющих такие технологии, — ООО «КЗ “Ростсельмаш”, ООО “ПК “НЭВЗ”, филиал ООО “Эл 6”, АО “АЭМ-технологии “Атоммаш”, АО “Роствертол”, АО “АОМЗ” и ряд других. Инвестиционные проекты по расширению выпуска станкостроительной продукции, соответствующей параметрам промышленных роботов, реализуют ИП Гореловский и ООО “Иннотех”.