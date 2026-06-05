Для форума «Путешествуй!» подготовили обширную развлекательную программу

Кулинарные мастер-классы шеф-поваров из городов Золотого кольца России, концерты, практики по медитациям и многое другое пройдет на форуме «Путешествуй!», который состоится с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ, сообщили в дирекции мероприятия.
На главной сцене мероприятия гости увидят выступления артистов из Никарагуа, Венесуэлы и стран Африки, а также с Алтая, Чукотки, из Мордовии, Марий Эл, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Удмуртии. В программе — кавказская лезгинка, марийские свадебные песни, казачьи хоры, северный этнофолк, современные интерпретации народной музыки и масштабные танцевальные шоу. Хедлайнерами фестиваля станут звезды российской эстрады. Например, 12 июня выступит Ирина Дубцова.
В большом лектории гостей будут ждать известные путешественники, тревел-блогеры, исследователи и авторы популярных туристических проектов. Среди участников — блогер-миллионник Марк Еремин, шеф-редактор «Яндекс Путешествия» Тимур Юсупов, главный редактор Russian Traveler Иван Васин и представители Русского географического общества и проекта «Туту Медиаразведка». Гостям расскажут, как увидеть китов у берегов Хабаровского края и северное сияние на Русском Севере, открыть для себя современные маршруты по Кавказу, Алтаю и Арктике, отправиться в путешествие на автодоме, исследовать промышленные города, старинные усадьбы и новые туристические точки притяжения России.
В ретрит-зоне в течение пяти дней пройдут йога и оздоровительные программы от экспертов со всей страны. Гости смогут попробовать практики традиционной китайской медицины и цигуна вместе с психокинезиологом Натальей Максимовой, постоять на гвоздях с рекордсменом России Леонидом Агафоновым, поучаствовать в танцевальных практиках от хореографа шоу «Танцы» на ТНТ Артура Астмана и звуковых медитациях с ом-чантингом от преподавателей йоги и медитации.
А 12 июня, в День России, состоится забег «Путешествуй!» на 5 и 10 километров. Также гости смогут посетить тематические кинопоказы в летнем кинотеатре Okko.
Для удобства гостей на площадке форума будет работать мобильный путеводитель — цифровой помощник с навигацией по площадке, расписанием мероприятий и возможностью выстроить персональный маршрут, а также записаться на экскурсии по выставке. Сервис будет доступен даже при нестабильном подключении к Сети.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.