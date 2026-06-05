Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ростове начнет слушание по делу экс-замглавы ГУ МЧС Кубани

В среду, 10 июня, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону состоится предварительное слушание по делу в отношении бывшего заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 10 июня, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону состоится предварительное слушание по делу в отношении бывшего заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Симоненко обвиняется в организации двух покушений на убийство. В деле содержится два эпизода покушения на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также об организации приготовления убийства по найму из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ). Симоненко был арестован в июле 2025 года.

В мае текущего года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы дела в Ростов-на-Дону. Решение было принято для того, что исключить возможное влияние связанных с фигурантом лиц на ход процесса.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше