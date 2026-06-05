Суд в Ростове начнет слушание по делу экс-замглавы ГУ МЧС Кубани

Сергей Симоненко обвиняется в организации двух покушений на убийство. В деле содержится два эпизода покушения на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также об организации приготовления убийства по найму из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ). Симоненко был арестован в июле 2025 года.