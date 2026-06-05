Продукцию учеников столичных колледжей представили на ПМЭФ

Коллекцию «Классики о Москве», разработанную и изготовленную учащимися столичных колледжей, представили на стенде правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Создание такой продукции соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ее можно увидеть в магазине «Москва». В создании коллекции участвовали ученики четырех колледжей: Первого московского образовательного комплекса, Московского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина, а также технологических колледжей № 21 и 24. Студенты самостоятельно работали над продукцией — от идеи и визуальной концепции до пошива, печати и оформления готовой продукции.
В коллекцию вошли футболки «Чехов», «Пушкин» и «Толстой», а также шоперы и бейсболки с цитатами писателей о Москве. На футболках и аксессуарах разместили графические портреты классиков и элементы фирменного стиля бренда «Сделано колледжами Москвы». Центральное место занимает книга «Классики о Москве» с архивными дореволюционными фотографиями и цитатами Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Булгакова и других писателей.
Также посетители стенда могут попробовать авторские чаи, изготовленные студентами Колледжа сферы услуг № 10: «Фантазии столяра» с имбирем, жасмином и розой, «Короткое замыкание» с имбирем, лаймом и лемонграссом, а также «Вдохновение мастера» с можжевельником, саган-дайля, календулой и брусникой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.