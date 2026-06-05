Продукцию учеников столичных колледжей представили на ПМЭФ

В коллекцию вошли футболки «Чехов», «Пушкин» и «Толстой», а также шоперы и бейсболки с цитатами писателей о Москве. На футболках и аксессуарах разместили графические портреты классиков и элементы фирменного стиля бренда «Сделано колледжами Москвы». Центральное место занимает книга «Классики о Москве» с архивными дореволюционными фотографиями и цитатами Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Булгакова и других писателей.