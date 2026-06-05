В Новосибирске состоялась акция «Выбираю чистый воздух»

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» состоялась в парке «Сибирь — Арена» в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Юбилейная акция, состоявшаяся во время «Зеленого марафона», была приурочена к Невскому международному экологическому конгрессу. Яркий семейно-спортивный праздник объединил спортсменов, семьи и активную молодежь. Для них в парке были организованы детские и инклюзивные забеги.
«Новосибирск снова показал: у нас много активных и неравнодушных людей. Спасибо организаторам, волонтерам и всем участникам, кто выбирает чистый воздух и здоровый образ жизни», — сказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.