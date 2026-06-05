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Улицу Рождественскую будут перекрывать по субботам из-за «Столицы закатов»

Это связано с проведением ежегодного фестиваля «Гастрономическая Рождественская» в рамках «Столицы закатов».

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде улицу Рождественскую будут перекрывать каждую субботу в июне. Это связано с проведением ежегодного фестиваля «Гастрономическая Рождественская» в рамках «Столицы закатов». Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать на участке от площади Маркина до улицы Широкой в следующие даты:

С 00.01 6 июня до 05.00 7 июня;

С 00.01 13 июня до 05.00 14 июня;

С 00.01 20 июня до 05.00 21 июня,

С 00.01 27 июня до 05.00 28 июня.

Объехать зону можно по прилегающим улицам. Напомним, что у сайта pravda-nn.ru есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщается обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.

Подробная программа фестиваля «Столица закатов» на первые летние выходные опубликована на сайте pravda-nn.ru.