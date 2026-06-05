Калининградская область вошла в топ-10 регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива

Потребление природного газа в 2025 году в Калининградской области увеличилось на 113% по сравнению с 2024-м. Так область попала в топ-10 регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, где и представили рейтинг.