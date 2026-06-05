Как волгоградский оркестр покорил Ульяновск «Волжской рапсодией»?

Перед выступлением руководитель коллектива, заслуженная артистка России Галина Иванкова рассказала журналистам телеканала «Россия 1 — Ульяновск» о цели турне и о том, какие произведения вошли в программу «Волжская рапсодия». В зале ДК «Руслан» музыкантов под управлением маэстро тепло приняла студенческая аудитория одного из местных вузов. Зрители рукоплескали домристам, балалаечникам, баянистам, флейтистам, перкуссионистам, а также вокалистам Наталье Долгалевой и Александру Черному.