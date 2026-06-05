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Как волгоградский оркестр покорил Ульяновск «Волжской рапсодией»?

Тур приурочен к 30-летию оркестра и 165-летию со дня рождения композитора Василия Андреева.

В рамках большого гастрольного тура коллектив Волгоградской филармонии дал первый концерт в Ульяновске. Поездка стала возможной благодаря федеральной программе «Мы — Россия», которую реализует Росконцерт. Уже второй год подряд оркестр народнчх инструментов имени Калинина участвует во Всероссийском гастрольно-концертном плане Министерства культуры РФ.

Перед выступлением руководитель коллектива, заслуженная артистка России Галина Иванкова рассказала журналистам телеканала «Россия 1 — Ульяновск» о цели турне и о том, какие произведения вошли в программу «Волжская рапсодия». В зале ДК «Руслан» музыкантов под управлением маэстро тепло приняла студенческая аудитория одного из местных вузов. Зрители рукоплескали домристам, балалаечникам, баянистам, флейтистам, перкуссионистам, а также вокалистам Наталье Долгалевой и Александру Черному.

Артистов долго не отпускали со сцены. Руководство ульяновского учреждения культуры поблагодарило талантливых гостей — это стало приятным финалом встречи.

До 13 июня прославленный коллектив посетит с концертами ещё пять волжских городов: Чебоксары, Йошкар-Олу, Альметьевск, Тольятти и Саратов. Следующая остановка — завтра на сцене Чувашской государственной филармонии.

Гастрольный тур приурочен к двум важным датам: 30-летию самого оркестра и 165-летию со дня рождения Василия Андреева — композитора, реформатора, создателя и руководителя первого в истории Великорусского оркестра.

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