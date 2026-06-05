Более 18 млрд рублей составили расходы на экологию в Ростовской области

Параллельно с выделением средств вели работу по улучшению экологии, а также по развитию биологического разнообразия животного и растительного мира. Под постоянным контролем в 2025 году находились 89 особо охраняемых природных территорий: 3,4% приходились на охраняемые территории федерального значения, 80,9% — на участки областного значения, 15,7% — на участки местного значения.