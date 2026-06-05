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Посадку на самолет по биометрии из Пулкова внедрят на новых направлениях

С помощью сервиса можно будет улететь в том числе во Владивосток и Новосибирск.

Источник: Национальные проекты России

Сервис посадки на самолет по биометрии в Пулкове станет доступен на новых направлениях, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума.

«В Пулкове терминалами для идентификации оснащены все выходы на посадку. Оборудование настроено и готово к использованию. Уже в июне биометрия будет доступна на десятках новых направлений. Напомню, что пассажир сам решает, как именно пройти на рейс — по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно», — подчеркнул Григоренко.

Так, с помощью нового сервиса можно будет улететь из Санкт-Петербурга в том числе во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Нижний Новгород. Напомним, что с 1 июня пройти предполетные проверки по биометрии можно в Пулкове и Шереметьеве на направлении между Москвой и Санкт-Петербургом. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно заранее зарегистрировать биометрию и предоставить согласие на обработку данных при покупке билета.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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