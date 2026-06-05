Посадку на самолет по биометрии из Пулкова внедрят на новых направлениях

Так, с помощью нового сервиса можно будет улететь из Санкт-Петербурга в том числе во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Нижний Новгород. Напомним, что с 1 июня пройти предполетные проверки по биометрии можно в Пулкове и Шереметьеве на направлении между Москвой и Санкт-Петербургом. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно заранее зарегистрировать биометрию и предоставить согласие на обработку данных при покупке билета.