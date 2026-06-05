Студентки из Томской области пройдут стажировку на всероссийском форуме

Студентки из Томской области — участники проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» смогут пройти стажировку на Всероссийском молодежном форуме ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае. Проект реализуется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Анна Торопова и Таисья Сычева вошли в число 51 молодого специалиста, которые по итогам конкурсного отбора присоединились к команде организаторов форума. Анна Торопова — студентка третьего курса Томского государственного педагогического университета, федеральный эксперт всероссийских конкурсов. Таисья Сычева — студентка Национального исследовательского Томского государственного университета, волонтер Всемирного фестиваля молодежи и всероссийских форумов.
Отметим, что стажировки «Профразвития» доступны для молодых людей от 18 до 35 лет. Зарегистрироваться и выбрать подходящую стажировку можно на цифровой платформе «Россия — страна возможностей». Одним из ключевых партнеров проекта выступает Всероссийский молодежный форум «Бирюса». Там молодые специалисты получают возможность увидеть изнутри работу организаторов и погрузиться в подготовку масштабного события федерального уровня.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.