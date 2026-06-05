Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае построят новый автозавод

В Хабаровском крае планируют запустить производство одного из крупнейших российских автопроизводителей. О договоренностях, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем официальном канале.

Источник: Российская газета

В Хабаровском крае планируют запустить производство одного из крупнейших российских автопроизводителей. О договоренностях, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем официальном канале.

По словам главы региона, представители автомобилестроительной компании ранее уже приезжали в Хабаровский край для предварительного знакомства с промышленной базой. Летом состоится еще одна рабочая поездка делегации инвестора, в ходе которой стороны детально обсудят параметры будущего предприятия.

Дмитрий Демешин подчеркнул, что такие проекты открывают новые возможности как для экономики региона, так и для жителей, поэтому регион окажет компании все необходимое содействие.

Ожидается, что локализация автомобильного производства принесет в экономику субъекта значительные частные инвестиции. Жители получат высокотехнологичные рабочие места, а региональный бюджет — дополнительные налоговые поступления.