В Хабаровском крае построят новый автозавод

В Хабаровском крае планируют запустить производство одного из крупнейших российских автопроизводителей. О договоренностях, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем официальном канале.
По словам главы региона, представители автомобилестроительной компании ранее уже приезжали в Хабаровский край для предварительного знакомства с промышленной базой. Летом состоится еще одна рабочая поездка делегации инвестора, в ходе которой стороны детально обсудят параметры будущего предприятия.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что такие проекты открывают новые возможности как для экономики региона, так и для жителей, поэтому регион окажет компании все необходимое содействие.
Ожидается, что локализация автомобильного производства принесет в экономику субъекта значительные частные инвестиции. Жители получат высокотехнологичные рабочие места, а региональный бюджет — дополнительные налоговые поступления.