В Хабаровском крае построят новый автозавод

По словам главы региона, представители автомобилестроительной компании ранее уже приезжали в Хабаровский край для предварительного знакомства с промышленной базой. Летом состоится еще одна рабочая поездка делегации инвестора, в ходе которой стороны детально обсудят параметры будущего предприятия.