На устройство тротуаров на ул. Лукашова выделили 29,4 млн рублей

Администрация Калининграда ищет подрядчика для устройства тротуаров по ул. Лукашова от дома № 21 до ул. Лейтенанта Калинина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Способ проведения закупки — электронный аукцион. Начальная цена договора — 29 401 779 ₽ Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня. Итоги подведут 18 июня.
Как указано в документации, подрядчик должен выполнить комплекс работ на участке ул. Лукашова от дома № 21 до ул. Лейтенанта Калинина. Проект включает устройство тротуаров из плитки, велодорожки с асфальтобетонным покрытием, заездов и заездного кармана, бортовых камней. Исполнителю также предстоит установить элементы обеспечения доступной среды и безопасности дорожного движения, включая остановочный павильон, дорожные знаки и разметку.
Работы необходимо выполнить в течение 310 дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок на верхний слой покрытия тротуара составит 5 лет. Такой же гарантийный срок предусмотрен для большинства других работ, прописанных в контракте.