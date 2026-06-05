На устройство тротуаров на ул. Лукашова выделили 29,4 млн рублей

Как указано в документации, подрядчик должен выполнить комплекс работ на участке ул. Лукашова от дома № 21 до ул. Лейтенанта Калинина. Проект включает устройство тротуаров из плитки, велодорожки с асфальтобетонным покрытием, заездов и заездного кармана, бортовых камней. Исполнителю также предстоит установить элементы обеспечения доступной среды и безопасности дорожного движения, включая остановочный павильон, дорожные знаки и разметку.