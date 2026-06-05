Концерт российской рок-группы «Чайф» пройдет в крайне необычном месте Минска

Концерт российской рок-группы «Чайф» 28 ноября пройдет в крайне необычном месте белорусской столицы. Программу «Вольный ветер», в которую войдут как проверенные хиты коллектива, так и песни из последнего по времени выхода альбома «Вот так», музыканты представят в Минском международном выставочном центре Belexpo, что находится по адресу улица Павлины Мяделки, 24.
Как сказала начальник отдела международного сотрудничества, гостевых и специальных проектов Belexpo Любовь Смирнова, возможности трансформации площадки позволяют подготовить ее под большой концертный формат, приняв несколько тысяч зрителей. В выставочном центре считают, что концерт станет «одной из точек развития крупных культурных событий на площадке».