Метрологический образовательный кластер создадут в Нижегородской области

— Мы ставим перед собой амбициозную задачу — зажечь интерес к точным наукам и инженерным профессиям как можно раньше. Мы хотим показать ребятам, что наука об измерениях имеет богатую историю, а профессия метролога сегодня — это работа на стыке ИТ, физики и инноваций, — поделился директор «Нижегородского ЦСМ» Алексей Айзенберг.