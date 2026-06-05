Ремонт дороги в Лазовском округе Приморья завершат осенью

Специалисты трудятся на участке между селами Беневским и Свободным. Готовность ремонта сейчас составляет около 40%. В порядок привели 65% дорожного полотна и начали отсыпку основания из щебеночно-песчаной смеси для дальнейшего укрепления. До конца октября там уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят необходимые элементы обустройства.