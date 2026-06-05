Ремонт дороги в Лазовском округе Приморья завершат осенью

Ремонт более 11 километров дороги Лазо — Заповедный в Приморском крае завершится уже этой осенью, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты трудятся на участке между селами Беневским и Свободным. Готовность ремонта сейчас составляет около 40%. В порядок привели 65% дорожного полотна и начали отсыпку основания из щебеночно-песчаной смеси для дальнейшего укрепления. До конца октября там уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят необходимые элементы обустройства.
Дорога имеет особое значение для развития экологического туризма на юге Приморья. Она является главным транспортным маршрутом к национальному парку «Зов тигра», Лазовскому заповеднику имени Л. Г. Капланова и другим особо охраняемым природным территориям. В прошлом году на этой трассе отремонтировали 17 километров дороги и один мост.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.