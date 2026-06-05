Лучший снайпер «Сочи» подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо»

За два предыдущих сезона в КХЛ Сероух набрал 69 очков, каждый год становясь самым результативным снайпером среди одноклубников. Его достижения не остались незамеченными: нападающий был приглашён на Матч звёзд КХЛ, где в составе своей команды победил в рамках «уикенда звёзд». Особую известность Сероух получил после матча с московским «Динамо», в котором он оформил пента-трик — забросил пять шайб в ворота соперника. Ранее в КХЛ подобного достижения добивался только президент лиги Алексей Морозов.