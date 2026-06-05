В Казани наградили лучших стрелков среди силовых ведомств

Чемпионат ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия прошел 2−3 июня в Казани. Организация таких состязаний соответствует задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
Мероприятие состоялось на базе Спортивного центра «Динамо» в поселке Мирном в Казани. В соревнованиях приняли участие 11 команд из числа силовых ведомств. Спортсмены состязались в личном и командном первенствах, выполняя упражнения ПБ-2 и ПБ-8 (среди женщин), а также ПБ-3 и ПБ-8 (среди мужчин).
В личном зачете среди женщин в упражнении ПБ-8 победила представительница Росгвардии Эльвира Салихова с результатом 147 очков, а в упражнении ПБ-2 лучший результат показала Лилия Коньшина из УФСИН — 172 очка. Среди мужчин в упражнении ПБ-8 первое место занял Константин Бутинов (Росгвардия) — 157 очков, а в упражнении ПБ-3 победил Айзат Юсупов (УФСИН) — 265 очков.
В общекомандном зачете среди групп команд первого разряда первое место заняло Управление Росгвардии по РТ, второе — УФСИН РФ по РТ, третье — УМВД РФ по городу Набережные Челны. Во второй группе лучшей стала команда СКФК № 1, второе место занял КЮИ МВД РФ, третье — КПП «Казань-Аэропорт».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.