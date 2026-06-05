Как питание помогает облегчить симптомы менопаузы: советы диетолога

Менопауза нередко сопровождается неприятными симптомами: приливами, перепадами настроения, усталостью и тревожностью. Диетолог Ольга Люсина рассказала МК, как скорректировать питание, чтобы смягчить проявления этого периода.
В менопаузе снижается уровень эстрогена, замедляется метаболизм и меняется работа ряда систем организма. Грамотно составленный рацион поможет стабилизировать сахар в крови, поддержать гормональный баланс, улучшить сон и эмоциональное состояние.
Чтобы снизить частоту и тяжесть приливов, стоит ограничить продукты и напитки, провоцирующие скачки сахара и перевозбуждение нервной системы: острую пищу, алкоголь, кофеин (не больше двух чашек кофе или крепкого чая в день), сладкие лакомства.
Полезны продукты с фитоэстрогенами — растительными соединениями со слабым эстрогеноподобным эффектом. Они есть в льняном семени (1−2 ст. л. молотого в день), соевых продуктах (тофу, мисо, эдамаме) и бобовых.
Также стоит добавить в меню источники:
- витаминов группы B и магния (цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, шпинат) — они поддерживают нервную систему;
- бета‑аланина (мясо птицы, говядина, свинина, лосось, сардины, тунец, яичный белок) — аминокислота помогает стабилизировать терморегуляцию;
- триптофана (жирная рыба, яйца, орехи, вишня, клубника, тёмный виноград) — из него синтезируются серотонин и мелатонин, влияющие на настроение и сон.
Диетолог рекомендует придерживаться общих принципов здорового питания: есть регулярно, включать в меню не менее 400 г овощей и фруктов в день (лучше в сыром виде), отдавать предпочтение продуктам с омега‑3 (жирная рыба, оливковое масло, орехи и семена). Также полезно разнообразить рацион ферментированными продуктами (йогурт, квашеная капуста) для поддержки микрофлоры кишечника.
Перед приемом любых биодобавок — магния, омега‑3, витамина D — важно проконсультироваться с врачом. Осознанный подход к питанию в сочетании с заботой о себе поможет сделать период менопаузы комфортнее.