Как питание помогает облегчить симптомы менопаузы: советы диетолога

Диетолог рекомендует придерживаться общих принципов здорового питания: есть регулярно, включать в меню не менее 400 г овощей и фруктов в день (лучше в сыром виде), отдавать предпочтение продуктам с омега‑3 (жирная рыба, оливковое масло, орехи и семена). Также полезно разнообразить рацион ферментированными продуктами (йогурт, квашеная капуста) для поддержки микрофлоры кишечника.