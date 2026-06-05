Мария Захарова в студии VK Видео: «Чем ты больше отдаешь, тем больше тебе дается сил»

«Когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, это тебя вдохновляет. Когда ты видишь результат своей работы, это тебя окрыляет. А когда ты при этом можешь помогать людям, которые нуждаются в этой помощи, это бесценно. Вот моя работа дает мне все эти три направления», — рассказала Захарова в интервью Алеко.