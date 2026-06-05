Воронежскому ресторатору смягчили срок за отмывание 12 миллиардов

Как установил суд, Скоркин создал и возглавил преступное сообщество в январе 2010 года. Структурные подразделения располагались не только в Воронежской, но и в Ростовской области. Они представляли собой сеть из не менее чем 57 подконтрольных фиктивных юрлиц. Учредителями и руководителями компаний были члены сообщества или подставные лица, имитирующие предпринимательскую деятельность. Всего по делу, кроме Максима Скоркина, проходили 26 человек.