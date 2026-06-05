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Комплексы фиксации нарушений ПДД установили на трассе М-12 в Нижегородской области

Камеры размещены в зонах повышенной аварийности.

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на нижегородском участке платной автодороги М-12, сообщили в ЦРТС.

Камеры размещены в зонах повышенной аварийности на основе анализа статистики ДТП. Все оборудование уже смонтировано и проходит финальную настройку.

«Они способны фиксировать широкий спектр нарушений, в том числе использование мобильного телефона за рулем, ремни безопасности водителя и пассажира», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение частично ограничено на улице Студенческой в Нижнем Новгороде.