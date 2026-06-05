Во благо родного края: в Волгограде отметили День эколога и 10-летний юбилей Экосовета

— В начале пути мы с нуля налаживали процессы работы Экосовета. Сейчас можно уверенно сказать, что наш «паровоз» движется по проложенным рельсам и будет продолжать набирать обороты. Меня радует тот факт, что совместно с представителями органов власти активное участие в решении экологических вопросов принимает молодежь. Хотелось бы поздравить всех причастных с Днем эколога. Продолжаем нашу работу во благо природы родного края, — подчеркнула Ирина Соловьева.