Сбер и Калининградская область договорились об ИИ для медицины и экологии

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, цифровой трансформации и устойчивого развития. Документ завизировали губернатор Алексей Беспрозванных и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Губернатор назвал Сбера давним и надёжным партнёром региона и подчеркнул, что компетенции команды Грефа в области ИИ огромны. По его словам, важно использовать эти знания для создания технологической экосистемы, привлечения инвестиций и развития инновационного бизнеса в области.
Греф в свою очередь заявил, что технологии бессмысленны, если не улучшают жизнь конкретного человека. Искусственный интеллект и цифровизация нужны для того, чтобы жизнь стала удобнее, здоровее и безопаснее. Именно для этого, по его словам, Сбер делится с регионом своими лучшими разработками.
В здравоохранении появятся новые цифровые сервисы. Планируется протестировать умные медицинские стойки с ИИ: за несколько секунд они смогут измерить давление, индекс массы тела, уровень холестерина и помочь записаться на диспансеризацию. Для детской медицины предлагаются умные видеокамеры — так называемые «жирафики» — для дистанционной диагностики ЛОР-органов и кожных покровов.
На транспорте, спортивных объектах и в коммунальной инфраструктуре начнут внедрять автоматизированные системы. Это должно упростить управление городским хозяйством и сделать поездки пассажиров комфортнее.
Школьники и взрослые смогут повысить цифровую грамотность — Сбер и правительство организуют совместные образовательные мероприятия. В регионе также будут активнее развиваться волонтёрские и инклюзивные проекты.
Для малого и среднего бизнеса соглашение открывает дополнительные возможности: предпринимателям помогут внедрить цифровые технологии для повышения эффективности управления.
Цифровые решения Сбера можно будет использовать и в охране окружающей среды — для снижения негативного воздействия на природу и поддержки экологических проектов. Для специалистов этой сферы проведут экспертные и образовательные мероприятия, программы повышения квалификации.
Стороны также договорились проводить совместные исследования и испытания моделей искусственного интеллекта в разных сферах: от здравоохранения и транспорта до экологии.