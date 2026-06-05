Сбер и Калининградская область договорились об ИИ для медицины и экологии

Греф в свою очередь заявил, что технологии бессмысленны, если не улучшают жизнь конкретного человека. Искусственный интеллект и цифровизация нужны для того, чтобы жизнь стала удобнее, здоровее и безопаснее. Именно для этого, по его словам, Сбер делится с регионом своими лучшими разработками.