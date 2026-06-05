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Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в России.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он отметил, что суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления.

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане — с сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем», — подчеркнул Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.