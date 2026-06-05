Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане — с сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем», — подчеркнул Путин.