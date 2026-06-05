Путин попросил ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс

Во время своего выступления в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент затронул вопрос трудовой мобильности — когда специалист может найти более современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе России, там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляет растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью.
Путин отметил, что наиболее мобильными являются молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов.
«Для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены. Прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж.