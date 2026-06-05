Путин попросил ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс

Во время своего выступления в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент затронул вопрос трудовой мобильности — когда специалист может найти более современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе России, там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляет растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью.