В Железнодорожных воротах Калининграда пройдет фестиваль с бесплатными лекциями

Лекции пройдут и в субботу, и в воскресенье. Посетителям расскажут о феномене детских «войнушек», солдатиках и особенностях исторической реконструкции, об истории готической кирхи в поселке Ушаково, о предметах старого быта, фарфоре и архитектуре нашего города 1920−1930-х годов, а также о животных, которым помогают люди.