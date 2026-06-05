Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железнодорожных воротах Калининграда пройдет фестиваль с бесплатными лекциями

Гостей ждет организация «Хранители руин».

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде 6−7 июня пройдет фестиваль «Тепло», который предполагает не только проведение ярмарки, но и проведение бесплатных лекций. Об этом говорится на страничке волонтерской организации «Хранители руин».

Лекции пройдут и в субботу, и в воскресенье. Посетителям расскажут о феномене детских «войнушек», солдатиках и особенностях исторической реконструкции, об истории готической кирхи в поселке Ушаково, о предметах старого быта, фарфоре и архитектуре нашего города 1920−1930-х годов, а также о животных, которым помогают люди.

Вход на лекции свободный. Подробная программа и спикеры — здесь.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше