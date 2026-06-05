Во Владимирской области подвели итоги международной акции «Сад памяти»

«Каждый участник, приложивший свои усилия, внес личный вклад в это большое дело, и это чувство причастности к чему-то значимому, безусловно, является одной из главных ценностей акции. Впереди новые сезоны и новые вызовы, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что международная акция “Сад памяти” прочно укоренилась во Владимирской области, став неотъемлемой частью ее экологической жизни и ярким примером того, как совместные усилия могут принести ощутимые и долгосрочные результаты для природы», — прокомментировал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.