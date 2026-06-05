Во Владимирской области подвели итоги международной акции «Сад памяти»

Мероприятия по высадке молодых деревьев в рамках международной акции «Сад памяти», которая ежегодно проходит по нацпроекту «Экологическое благополучие», завершились во Владимирской области. На 36 специально подготовленных участках в регионе появились около 600 тысяч саженцев и кустарников, сообщили в областном министерстве лесного хозяйства.
Участие в акции в этом году приняли более 2 тысяч человек. Среди них были представители власти всех уровней, сотрудники лесного хозяйства, предприниматели, а также активные студенты, школьники, общественные деятели и неравнодушные волонтеры. Особое значение имеет тот факт, что основная часть посадок пришлась на лесной фонд области. Это означает, что акция напрямую способствует восполнению утраченных лесных массивов.
«Каждый участник, приложивший свои усилия, внес личный вклад в это большое дело, и это чувство причастности к чему-то значимому, безусловно, является одной из главных ценностей акции. Впереди новые сезоны и новые вызовы, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что международная акция “Сад памяти” прочно укоренилась во Владимирской области, став неотъемлемой частью ее экологической жизни и ярким примером того, как совместные усилия могут принести ощутимые и долгосрочные результаты для природы», — прокомментировал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.