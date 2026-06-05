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Объём морских перевозок между Петербургом и Калининградом вырос на 126%

За четыре месяца 2026 года показатель достиг около 21 тысяч TEU.

Объём морских контейнерных перевозок между Петербургом и Калининградом вырос на 126%. Об этом сообщил гендиректор транспортной группы Fesco Пётр Иванов.

За четыре месяца текущего года объём контейнерных перевозок Fesco между Калининградом и другим крупным российским портом Балтийского бассейна — Санкт-Петербургом — вырос на 126% по сравнению с прошлогодними показателями, до почти 21 тысячи TEU, — цитирует Петра Иванова пресс-служба регионального правительства.

На Петербургском международном экономическом форуме власти Калининградской области подписали соглашение с Fesco. «Мы договорились о дальнейшем взаимодействии в логистической сфере, а также в вопросах социально-экономического развития региона, что позволит повысить инвестиционную привлекательность области и улучшить качество жизни наших жителей», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Его используют в том числе для перевозки фур и контейнеров. Сейчас на линии работает пять паромов и более 20 других судов.

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