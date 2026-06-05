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Волгоградцам напомнили об обязанности платить налоги за детей

Если у детей есть недвижимость в собственности, налог за них платят родители.

Источник: Комсомольская правда

Если у несовершеннолетних детей есть недвижимость в собственности, налог за них платят родители. В УФНС России по Волгоградской области напомнили, что если вовремя не оплатить налоги детей, образуется задолженность, на нее начисляют пени.

Оплачивать налоги за детей могут как родители, усыновители, так и опекуны, попечители. При этом на ребенка приходит отдельное налоговое уведомление, даже если квартира находится в долевой собственности.

Проверить налоги детей просто через личный кабинет на сайте ФНС. Его нужно подключить детям, у которых есть недвижимость. После в личном кабинете родителя включить функцию «Семейный доступ».