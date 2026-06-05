Шахматный турнир открыл параспартакиаду в Тюменской области

Соревнования по шашкам и шахматам открыли 20-ю спартакиаду среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тюменской области. Соревнования организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.
Партии на площадках спортивной школы «Звезда» муниципалитета сыграли 25 участников. В соревнованиях по шахматам среди мужчин в группе ВОГ (с нарушениями слуха) победил Николай Алексеев, в группе СПОДА (с поражением опорно-двигательного аппарата) первое место занял Виталий Ли. Среди женщин в группе СПОДА лучшей стала Ирина Зайнуллина.
В соревнованиях по шашкам среди женщин в группе ВОГ первое место заняла Надежда Рыжкова. В группе СПОДА победила Сахиря Рахимова. Среди мужчин в группе ВОГ лучшим стал Николай Алексеев, в группе СПОДА — Виталий Ли.
Соревнования спартакиады продолжатся. Уже 6 июня в спорткомплексе спортшколы «Звезда» пройдут соревнования по дартсу, настольному теннису, армрестлингу и бадминтону.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.