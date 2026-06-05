Уникальный клад из 25 золотых украшений нашли в Нижнем Новгороде

Найденный клад насчитывает 25 золотых украшений с драгоценными камнями высочайшего класса. Среди сокровищ обнаружены часовые цепи, браслеты, перстни с крупными бриллиантами и рубинами, а также обручальные кольца с именами владельцев дома — Филетёра Кузнецова и его супруги Валентины — с датой венчания от 7 февраля 1900 года. Все ценности хозяева бережно упаковали в небольшую картонную коробочку из-под туалетного мыла и завернули в газету от 1917 года.