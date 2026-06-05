Уникальный клад из 25 золотых украшений нашли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во время проведения ремонтно-реставрационных работ обнаружили уникальный клад купеческой династии Кузнецовых. Как сообщили в пресс-службе Нижегородского музея-заповедника, старинные ювелирные изделия были спрятаны в бывшем особняке семьи на улице Малой Покровской, где сейчас находится военно-медицинская служба Управления ФСБ России по региону.
Найденный клад насчитывает 25 золотых украшений с драгоценными камнями высочайшего класса. Среди сокровищ обнаружены часовые цепи, браслеты, перстни с крупными бриллиантами и рубинами, а также обручальные кольца с именами владельцев дома — Филетёра Кузнецова и его супруги Валентины — с датой венчания от 7 февраля 1900 года. Все ценности хозяева бережно упаковали в небольшую картонную коробочку из-под туалетного мыла и завернули в газету от 1917 года.
Удивительная находка станет основой масштабной выставки «Семейные ценности», которая откроется в Усадьбе Рукавишниковых. Помимо ювелирных изделий, посетители увидят архивные документы, фотографии, а также живописные полотна брата владельца усадьбы — выдающегося художника Константина Кузнецова, которого в Европе называли «русским Клодом Моне». К открытию экспозиции также приурочен выпуск книги-исследования «Кузнецовы. Сага о желнинских миллионерах» и документального фильма.
Ранее сообщалось, что крупнейший гастрономический фестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде в июне.