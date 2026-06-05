Жителя Воронежской области обвинили в диверсии после поджога электроподстанций

Следствие считает, что в июне прошлого года обвиняемый был введен в заблуждение злоумышленниками, взял кредиты в нескольких банках и перевел по указанным ему реквизитам не менее 1,1 млн руб. После этого он попал под влияние украинских спецслужб — мужчине обещали компенсировать убытки после поджога подстанций. Координаты объектов и инструкции поворинец получил в мессенджере. В конце месяца он устроил поджоги в Поворинском районе и Борисоглебском округе, снял их на видео и отправил кадры кураторам. При попытке очередного поджога мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.