Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 5 июня

В нижней части города ситуация более сложная. Здесь стоят практически все дороги от Метромоста. Так, пробки зафиксированы на Московском шоссе. Улицах Мурашкинской, Сергея Акимова, Карла Маркса, Куйбышева. На дороге от Сормовского поворота до улицы Коминтерна на картах отображаются сразу три аварии. Еще одна — на Бурнаковском проезде.