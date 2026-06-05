Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 5 июня

Движение затруднено как в нижней, так и в верхней частях города.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 июня, накануне выходных, нижегородцы застряли в пробках. По данным сервиса «Яндекс. Карты», их интенсивность оценивается в девять баллов.

В верхней части города движение затруднено в основном в центре города. Пробка наблюдается на улицах Большой Покровской, Звездинка, Максима Горького, Ильинская, Алексеевская, Октябрьская. Также проезд затруднен по проспекту Гагарина, улицам Варварской и Родионова, а также на Казанском шоссе, где, по данным онлайн-карт, произошла авария.

В нижней части города ситуация более сложная. Здесь стоят практически все дороги от Метромоста. Так, пробки зафиксированы на Московском шоссе. Улицах Мурашкинской, Сергея Акимова, Карла Маркса, Куйбышева. На дороге от Сормовского поворота до улицы Коминтерна на картах отображаются сразу три аварии. Еще одна — на Бурнаковском проезде.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше