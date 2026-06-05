Из украинского плена освобожден военнослужащий из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобожден военнослужащий из Пермского края. Об этом в своей соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Среди возвращенных в этот раз есть и наш земляк из Перми, контрактник. Вместе с сослуживцами, в январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги», — написал господин Сапко.