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Из украинского плена освобожден военнослужащий из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобожден военнослужащий из Пермского края. Об этом в своей соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Среди возвращенных в этот раз есть и наш земляк из Перми, контрактник. Вместе с сослуживцами, в январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги», — написал господин Сапко.

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобожден военнослужащий из Пермского края. Об этом в своей соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Среди возвращенных в этот раз есть и наш земляк из Перми, контрактник. Вместе с сослуживцами, в январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги», — написал господин Сапко.

Всего в ходе сегодняшнего обмена из украинского плена были освобождены 185 российских военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии.

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