Воронежская область на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с двумя странами и двумя компаниями

Делегация Воронежской области на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ) провела серию переговоров с зарубежными партнерами, а также подписала соглашения о развитии цифрового образования и здравоохранения.
Одной из международных стала встреча первого вице-премьера региона Данила Кустова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в России Каземом Джалали. Стороны обсудили возможности расширения торгово-экономического, научного и гуманитарного сотрудничества.
Как отметили представители региона, иранский рынок заинтересован в поставках продукции агропромышленного комплекса, включая зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар и халяльную мясную продукцию. Кроме того, перспективными направлениями считаются экспорт сельхозтехники, энергетического оборудования, насосов и кабельной продукции. В свою очередь Воронежская область заинтересована в поставках фруктов, овощей, орехов, сухофруктов и текстиля. По итогам переговоров достигнута договоренность о визите иранской делегации в Воронеж и подготовке соглашений о межрегиональном сотрудничестве.
Также прошли переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Анголы в России Аугушту да Силвой Куньей. Участники обсудили развитие партнерства в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и промышленности. Воронежская область выразила готовность поставлять в африканскую страну минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, ирригационные системы, энергетическое оборудование и продовольствие. Одновременно стороны рассматривают возможности импорта кофе, фруктов и рыбной продукции. По итогам встречи принято решение развивать контакты между регионом и одной из крупнейших провинций Анголы, а также организовать визит ангольской делегации в Воронежскую область.
Отдельным направлением работы на форуме стала цифровая трансформация образования. Правительство Воронежской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие современных образовательных пространств в школах, колледжах и вузах региона. Планируется создание ИТ-лабораторий, коворкингов и площадок для изучения искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.
Соглашение также предусматривает проведение хакатонов, олимпиад, стажировок и ярмарок вакансий, которые помогут студентам получить востребованные навыки и наладить контакты с потенциальными работодателями. По словам Данила Кустова, развитие цифровых компетенций и подготовка специалистов для новой экономики остаются одним из приоритетов региональной политики.
Еще одно соглашение было подписано с «Российскими железными дорогами». В течение пяти лет стороны будут совместно развивать сферу здравоохранения, включая первичную и высокотехнологичную медицинскую помощь воронежцам. Также не исключаются государственно-частные проекты.
Таким образом, первые дни ПМЭФ-2026 принесли Воронежской области не только новые международные контакты, но и конкретные договоренности, направленные на развитие внешней торговли, медицины и образования, а также кадрового потенциала региона.