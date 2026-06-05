Воронежская область на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с двумя странами и двумя компаниями

Также прошли переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Анголы в России Аугушту да Силвой Куньей. Участники обсудили развитие партнерства в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и промышленности. Воронежская область выразила готовность поставлять в африканскую страну минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, ирригационные системы, энергетическое оборудование и продовольствие. Одновременно стороны рассматривают возможности импорта кофе, фруктов и рыбной продукции. По итогам встречи принято решение развивать контакты между регионом и одной из крупнейших провинций Анголы, а также организовать визит ангольской делегации в Воронежскую область.