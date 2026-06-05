Российский экологический оператор присоединился к акции «БумБатл»

«“БумБатл” показывает: забота об экологии начинается с простого действия. Для нас в РЭО это особенно важно, потому что вся реформа обращения с отходами строится вокруг простой идеи: отходы нужно сортировать, перерабатывать и возвращать в экономику. За последние годы мы построили 327 новых объектов по обращению с отходами, а доля обработки бытовых отходов выросла с 11% до более чем 58%. Это значит, что все больше отходов проходит сортировку и поступает в переработку», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.