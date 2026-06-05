Российский экологический оператор присоединился к акции «БумБатл»

Сотрудники Российского экологического оператора (РЭО) присоединились ко Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в РЭО.
«“БумБатл” показывает: забота об экологии начинается с простого действия. Для нас в РЭО это особенно важно, потому что вся реформа обращения с отходами строится вокруг простой идеи: отходы нужно сортировать, перерабатывать и возвращать в экономику. За последние годы мы построили 327 новых объектов по обращению с отходами, а доля обработки бытовых отходов выросла с 11% до более чем 58%. Это значит, что все больше отходов проходит сортировку и поступает в переработку», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.
В течение дня департаменты РЭО соревновались между собой за то, кто сдаст больше макулатуры, принесенной из дома. Всего сотрудники компании собрали почти 255 кг бумажных отходов.
К участию в акции приглашаются жители всех регионов страны, семьи, образовательные учреждения, предприятия и организации. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, выбрать пункт приема и сдать макулатуру.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.