Двухлетний малыш за рулём авто влетел в детскую площадку

Случаи, когда дети оказываются за рулём автомобилей, становятся всё более распространёнными. К сожалению, часто они приводят к трагическим последствиям. Один из таких инцидентов произошёл летом 2021 года на пляже в селе Чертовицы под Воронежем, находящемя в километре от трассы М-4 «Дон». Иномарка, на водительском сиденье которой находилась двухлетняя девочка, сбила десятимесячного мальчика и его отца. Младенец от полученных травм скончался на месте.