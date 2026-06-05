Двухлетний малыш за рулём авто влетел в детскую площадку

Автомобиль Lada Granta влетел в детскую площадку в одном из ЖК Воронежа. Лишь чудом никто не пострадал. На водительском сиденье находился ребёнок. Ему, словам очевидцев, около двух лет. Как малыш оказался за рулём автомобиля, а также другие подробности инцидента — в материале vrn.aif.ru.
Дети чудом успели отбежать от машины.
Инцидент произошёл во дворе дома. По словам горожан, машина резко тронулась с места и, перелетев через бордюр и кусты, оказалась прямо на детской площадке. Остановился легковой автомобиль после того, как врезался в горку.
В этот момент на площадке находились ребята.
«Они чудом успели разбежаться после крика “Беги!”, — рассказали очевидцы. Судя по опубликованному видео в социальных сетях, кто-то из детей отбежал в сторону от несущейся на него машины буквально в последнюю секунду. Местные жители утверждают, что за рулём автомобиля сидел ребёнок, а его мать находилась на пассажирском сиденье.
Мать посадила на водительское сиденье.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России корреспонденту vrn.aif.ru подтвердили данную информацию. Предварительно, 36-летний местный житель оставил свой автомобиль Lada Granta с работающим двигателем во дворе дома. Его супруга и ребёнок находились на пассажирском сиденье. В какой-то момент мать поставила малыша на водительское сиденье, и тот начал играть с рулём. В это время автомобиль тронулся с места и поехал в направлении детской площадки.
В отношении владельца легковушки составили административные материалы о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств (ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ), об управлении автомобилем водителем, не имеющим прав (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), а также о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).
Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.
Трагические последствия детских игр в машине.
Случаи, когда дети оказываются за рулём автомобилей, становятся всё более распространёнными. К сожалению, часто они приводят к трагическим последствиям. Один из таких инцидентов произошёл летом 2021 года на пляже в селе Чертовицы под Воронежем, находящемя в километре от трассы М-4 «Дон». Иномарка, на водительском сиденье которой находилась двухлетняя девочка, сбила десятимесячного мальчика и его отца. Младенец от полученных травм скончался на месте.
В тот августовский день 32-летний мужчина по просьбе знакомого сел за руль его автомобиля Ford Focus и отвёз его семью, включая троих детей, на берег реки Воронеж для совместного отдыха. Припарковав машину рядом с другой семьёй, водитель не включил стояночный тормоз, а также охранную систему, оставил ключ зажигания в замке, не запер дверь и не отдал хозяевам ключи от автомобиля.
Спустя некоторое время в машину забрались дети. В какой-то момент двухлетняя дочь владельцев автомобиля повернула ключ зажигания и запустила двигатель. Иномарка начала движение и наехала на отдыхавшего рядом мужчину и его маленького сына. Очевидцы происшествия сразу же бросились на помощь взрослому. Ребёнка, оставшегося под колёсами машины они заметили не сразу. Спасти малыша, к сожалению, не удалось.
После трагедии против мужчины, который в день трагедии управлял автомобилем, следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
В прокуратуре отмечали, что воронежец не принял должных мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля, а также мер к ограничению возможности использования транспортного средства в отсутствие водителя и доступа в него третьих лиц, в том числе детей.
В феврале 2023 года мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему на три года запретили управлять транспортными средствами.