В МВД раскрыли причину выезда малыша на авто на детскую площадку в Воронеже

Предварительно, 36-летний местный житель оставил свой автомобиль Lada Granta с работающим двигателем во дворе дома. Его жена и ребёнок находились на пассажирском сиденье. В какой-то момент мать поставила малыша на водительское сиденье, и тот начал играл с рулём. Легковушка тронулась с места, поехав в направлении детской площадки. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, автомобиль врезался в горку. В этот момент на детской площадке находились ребята. К счастью, никто не пострадал.