В МВД раскрыли причину выезда малыша на авто на детскую площадку в Воронеже

Стали известны подробности инцидента с легковым автомобилем, въехавшим на детскую площадку в Воронеже. За рулём машины находился ребёнок. Ему, по словам очевидцев, около двух лет.
Инцидент произошёл вечером в четверг, 4 июня, во дворе дома № 39 на улице Автоматчиков, сообщили корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Предварительно, 36-летний местный житель оставил свой автомобиль Lada Granta с работающим двигателем во дворе дома. Его жена и ребёнок находились на пассажирском сиденье. В какой-то момент мать поставила малыша на водительское сиденье, и тот начал играл с рулём. Легковушка тронулась с места, поехав в направлении детской площадки. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, автомобиль врезался в горку. В этот момент на детской площадке находились ребята. К счастью, никто не пострадал.
В отношении владельца Lada Granta составили административные материалы по ч.1 ст. 12.19, ч. 3 ст. 12.7 и ст. 5.35 КоАП РФ.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.