Из Самары в Сызрань начнут ходить обновленные электрички

В Самарской области запустят новый подвижной состав серии ЭП2ДМ. Первый комфортабельный поезд отправится из Самары в Сызрань 11 июня в 16:07 и прибудет в 18:00. В дальнейшем состав № 7103 будет курсировать по этому маршруту по рабочим дням. Об этом сообщает Самарская ППК.