Из Самары в Сызрань начнут ходить обновленные электрички

В Самарской области запустят новый подвижной состав серии ЭП2ДМ. Первый комфортабельный поезд отправится из Самары в Сызрань 11 июня в 16:07 и прибудет в 18:00. В дальнейшем состав № 7103 будет курсировать по этому маршруту по рабочим дням. Об этом сообщает Самарская ППК.
«С 15 июня поезд № 7104 Сызрань-1 — Самара (отправление в 08:44, прибытие в 10:44) начнет курсировать по рабочим дням. На поезда № 7103 и № 7104 уже продаются билеты с указанием мест в вагоны № 5, № 6, № 7 и № 8», — рассказали в компании.
Кроме того, с 12 июня по выходным новые составы будут ходить на маршруте № 7532 Сызрань-1 (отправление 04:40) — Мирная (прибытие 07:39), а также на поезде № 7565 от станции Мирная (отправление 13:56) до Сызрань-1 (прибытие 16:56).