«Росатом» будет участвовать в развитии школьного образования

«Перед “Росатомом” стоит задача обеспечить мировое лидерство в атомных технологиях. Многие проекты, над которыми сегодня работают наши ученые и инженеры, предстоит воплощать в жизнь тем, кто еще сидит за школьной партой. Совместная работа с Минпросвещения России помогает нам пробудить у детей интерес к физике, математике, химии, биологии, повысить уровень образования в школах и колледжах, выстроить бесшовную систему подготовки кадров — со школьной скамьи до рабочего места на высокотехнологичном производстве. Так, по итогам прошлого года 91% выпускников колледжей “Профессионалитета” по линии “Росатома” были трудоустроены на наши предприятия», — отметила заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.