«Росатом» будет участвовать в развитии школьного образования

Министерство просвещения РФ и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в ведомстве.
«Подписание соглашения между Минпросвещения России и госкорпорацией “Росатом” позволит сделать наше сотрудничество в сфере образования и профориентации максимально доступным для школьников и студентов. Оно также расширит возможности для их участия в современных научно-образовательных проектах и обеспечит бесшовный переход от учебы в школе и колледже к работе на предприятиях атомной отрасли», — сказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
В рамках соглашения ведомство и госкорпорация будут развивать школьное образование, включая повышение качества преподавания математики и естественно-научных дисциплин, привлечение педагогических кадров в школы городов присутствия предприятий «Росатома». Кроме того, документ предполагает взаимодействие по подготовке рабочих кадров для атомной отрасли.
Особое внимание будет уделено реализации федерального проекта «Профессионалитет», созданию образовательно-производственных кластеров на базе колледжей, тесно сотрудничающих с предприятиями атомной отрасли в своих регионах. Третье направление — популяризация атомной отрасли, ее истории, технологий и современных достижений среди учащихся и педагогов.
«Перед “Росатомом” стоит задача обеспечить мировое лидерство в атомных технологиях. Многие проекты, над которыми сегодня работают наши ученые и инженеры, предстоит воплощать в жизнь тем, кто еще сидит за школьной партой. Совместная работа с Минпросвещения России помогает нам пробудить у детей интерес к физике, математике, химии, биологии, повысить уровень образования в школах и колледжах, выстроить бесшовную систему подготовки кадров — со школьной скамьи до рабочего места на высокотехнологичном производстве. Так, по итогам прошлого года 91% выпускников колледжей “Профессионалитета” по линии “Росатома” были трудоустроены на наши предприятия», — отметила заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.