ФКР в очередной раз ищет подрядчика для капремонта комплекса зданий ДОБ

Фонд капитального ремонта снова ищет подрядчика для ремонта комплекса зданий Детской областной больницы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 15 июня, итоги подведут 17 июня. Максимальная цена контракта составляет 12,5 млн рублей.
Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты передачи заказчиком строительной площадки, но не позднее 30 сентября текущего года. Техническим заданием предусмотрены общестроительные работы, ремонт дверных проёмов, а также монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения при пожаре и персонального вызова. Работы затронут корпуса литер А, Б, В-В1, Д-Д1 и О, расположенные на территории медучреждения на улице Дмитрия Донского.
Ранее областной ФКР неоднократно искал подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса зданий Детской областной больницы за 11,2 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Реконструировать также планируют онкологическое отделение ДОБ. На разработку проекта выделяют 7,5 млн рублей.