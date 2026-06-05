ФКР в очередной раз ищет подрядчика для капремонта комплекса зданий ДОБ

Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты передачи заказчиком строительной площадки, но не позднее 30 сентября текущего года. Техническим заданием предусмотрены общестроительные работы, ремонт дверных проёмов, а также монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения при пожаре и персонального вызова. Работы затронут корпуса литер А, Б, В-В1, Д-Д1 и О, расположенные на территории медучреждения на улице Дмитрия Донского.