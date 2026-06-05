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Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за восстановление ОКН

Глава государства отметил успешную работу с объектами культурного наследия в регионе.

Источник: Нижегородская правда

Президент России Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за восстановление исторических домов. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил успешную работу с объектами культурного наследия в Нижегородской, Ярославской, Липецкой, Новгородской областях и в Татарстане. Он также подчеркнул, что надеется, что другие регионы будут перенимать опыт работы из этих областей.

Напомним, что ранее Нижегородская область стала лидером национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах России. В число лучших также попала Москва, Московская область, Татарстан, Башкортостан и Санкт-Петербург, рассказал Путин на ПМЭФ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Сарове разработают мастер-план развития.