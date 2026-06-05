В Центре спорта Выборгского района Петербурга открыли новое направление

Тренировки могут посещать участники специальной военной операции, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Уроки проводит инструктор по спорту Андрей Толмачев, у него 2-й взрослый разряд по пауэрлифтингу. Занятия проходят по предварительной записи по вторникам в 15:00 и по воскресеньям с 16:00 до 20:00.