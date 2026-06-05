В Центре спорта Выборгского района Петербурга открыли новое направление

Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района Санкт-Петербурга запускает занятия по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в районной администрации. Открытие новых секций способствует реализации задач госпрограммы «Спорт России».
Тренировки могут посещать участники специальной военной операции, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Уроки проводит инструктор по спорту Андрей Толмачев, у него 2-й взрослый разряд по пауэрлифтингу. Занятия проходят по предварительной записи по вторникам в 15:00 и по воскресеньям с 16:00 до 20:00.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.